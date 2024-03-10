نهاية سعيدة.. أردني مات ساجدا في الصف الأول بالمسجد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لحسن الخاتمة لمسن أردني، والذي وافته المنية وهو ساجد في أحد المساجد بالأردن.



مات ساجدا في مدينة الزرقاء بالأردن:

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" لحظة وفاة أردني داخل مسجد في محافظة الزرقاء بالأردن.ويظهر الفيديو وفاة الحاج فريد أحمد "أبو فيصل"، وهو في وضعية السجود بالصف الأول في مسجد آل مكتوم، والمصحف الشريف بين يديه.كما يظهر المتوفي يصلي في المسجد ثم أخذ مصحف وبدأ يقرأ ما تيسر من سور القرآن الكريم، وأثناء ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة ساجدا.وفاة محامي أردني في السجود:وفي واقعة مشابهة بالأردن أيضا انتشر مقطع فيديو في وقت سابق، يظهر حسن الخاتمة لمحامي أردني ، والذي توفي في سجوده للصلاة.وبحسب ما تم تداوله، فقد توفي المحامي طارق الرشق، في صلاة الفجر، وهو ساجد، في مسجد الحاج عواد النعيمات، بالعاصمة عمّان.وحظي الفيديو بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعربوا عن سعادتهم بنهاية المحامي وأنها من حسن الخاتمة له.