رسميًا.. اعتماد دواء لإنقاص الوزن للوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

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أعطت السلطات الصحية الأمريكية، الضوء الأخضر لاستخدام دواء "ويجوفي" الذي سبق أن أُجيز استخدامه في الولايات المتحدة لإنقاص الوزن.

ويفيد الدواء أيضًا في الإقلال من خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.





أول دواء لإنقاص الوزن للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب



أكثر الأدوية مبيعًا في كل أنحاء العالم



الآثار الجانبية لدواء ويجوفي



وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير ("إف دي إيه") جون شاريتس "إن (ويجوفي) هو الآن أول دواء لإنقاص الوزن مصرح به أيضًا للمساعدة في منع حوادث القلب والأوعية الدموية التي قد تكون قاتلة" لدى هؤلاء المرضى الذين يعانون زيادة الوزن.وأجازت السلطات الأمريكية عام 2021 استخدام "ويجوفي" القائم على جُزَيء سيماجلوتيد للأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن وكذلك مشكلة صحية ذات صلة بهما، كمرض السكري من النوع 2 والكوليسترول وسواهما.وينتمي "ويجوفي" إلى جيل جديد من الأدوية التي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي "جي ال بي-1" (GLP-1)، والتي سرعان ما أصبحت من أكثر الأدوية مبيعًا في كل أنحاء العالم.لكن ارتفاع أسعار هذه الأدوية يحول دون تمكن كثر من شرائها، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".واستند قرار إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الجمعة إلى تجربة سريرية واسعة تلقى خلالها 17.600 شخص إما دواء "نوفو نورديسك" أو آخر وهميًا.وأكدت أن "(ويجوفي) قلل بشكل كبير من عدد حوادث القلب والأوعية الدموية الحادة"، كالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.وشرحت أن هذه الحوادث "أصابت 6,5 في المئة من المشاركين الذين تلقوا (ويجوفي)، في مقابل 8 في المئة من المشاركين الذين تلقوا دواءً وهميًا".ويُعطى "ويجوفي" بواسطة الحقن، ويمكن أن يسبب آثارًا جانبية حادة كالتهاب البنكرياس، وكذلك قد يتسبب بالغثيان والإسهال والقيء والإمساك وغيرها.وشددت "إف دي إيه" على ضرورة أن يترافق استخدام "ويجوفي" مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.وتتقاسم "نوفو نورديسك" مع مجموعة "إيلاي ليلي" الأمريكية حصص السوق الشديدة الربحية للأدوية المضادة للسمنة.وسُجّل في الآونة الأخيرة نقص دوريّ في الكميات المتوافرة من دواء "أوزمبيك" المخصص لداء السكري والمرخّص له منذ عام 2017 في الولايات المتحدة. ويقوم "أوزمبيك" كما "ويغوفي" على جُزَيء سيماغلوتيد.ويعاني نحو 70 في المئة من البالغين الأمريكيين من السمنة أو زيادة الوزن، وفقاً لإدارة الأغذية والعقاقير.