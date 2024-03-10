10 نصائح يحب عليك اتباعها أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

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تعتبر قيادة السيارة في الأجواء الماطرة من أهم مسببات حوادث السير نتيجة الانزلاقات والتي تشكل خطرًا على سائقي السيارات.

ويجب على المضطرين للقيادة تحت المطر اتباع بعض النصائح الأساسية التي من شأنها حمايتهم أثناء القيادة، وفقًا لصحيفة "البيان".





10 نصائح للقيادة أثناء الأمطار



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وتالياً إليك بعض النصائح لضمان سلامتك في هذه الأجواء:ــ تأكد أولاً إذا كان سبب الخروج من المنزل ضرورياً أم لا، فإن لم يكن ذا أهمية، فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية؛ لأن القيادة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة تعد خطراً بحد ذاتها، وليس هنالك داعٍ لأن تعرض نفسك لخطر الانزلاق أو انحجاب الرؤية التي تؤدي إلى حوادث مرورية أثناء القيادة.ــ تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان لأن الأماكن المنخفضة والوديان تشكل خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار للمركبة ومستقليها.ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.ــ احرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.ــ كن أكثر حذراً ولا تتخط السرعة المحددة.ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.وفي وقت سابق، نبّهت الإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.