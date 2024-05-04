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نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى بنجول عاصمة جمهورية جامبيا.اضافة اعلان

مؤتمر القمة الإسلامي

وذلك لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".
 ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، كما سيقوم سمو وزير الخارجية بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

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