ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان

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أظهرت الكثير من الأبحاث، وجود بعض الآثار الصحية للصيام على الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وتوصلت إلى أن مرضى السكري الذين يصومون، خاصة في فصلي الربيع والصيف يمكن أن يعانوا من خطر الجفاف ونقص السكر في الدم، وبخاصة عندما تكون الأيام أطول وأكثر دفئًا.

لذا إذا كنت مصابًا بالسكري وتخطط للصيام، فمن المستحسن زيارة طبيبك للتحدث عن كيفية إدارة حالتك أثناء الصيام.





السكري وشهر رمضان



التقييم الطبي



عوامل قياس مخاطر الصيام لمرضى السكري



وتنصح وزارة الصحة بأنه يجب على مريض السكري قبل البدء في الصيام مراجعة مقدِّم الرعاية الصحية المتابِع لحالته قبل رمضان بفترة من 6 إلى 8 أسابيع على الأقل حيث توفر هذه الزيارة:تقييم وضعه الصحي لتحديد إمكانية الصيام من عدمها.التحكم في نسبة السكر، ومقدار ضغط الدم، ونسبة الدهون في النطاق المستهدف قبل البدء بالصيام.تقديم النصح لوضع خطة غذائية معدلة تُحسِّن نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، كما تساعد من يعانون من السمنة على إنقاص الوزن في رمضان.وضع الخطة العلاجية المناسبة بتعديل جرعات الأدوية وأوقاتها بما يتناسب مع فترات الصيام.تعتمد عوامل قياس مخاطر الصيام لمرضى السكري على:نوع السكري.أدوية التحكم في السكري.خطر التعرض لنوبات انخفاض السكر بالدم.وجود مشكلات صحية أخرى أو مضاعفات للسكري.تجربة المريض في صيام الأعوام السابقة.أشهر المضاعفات التي قد يتعرض لها مريض السكري أثناء الصيام:نقص السكر في الدم: يعد الخطر الأول؛ خاصةً عند مرضى السكري من النوع الأول.ارتفاع نسبة السكر في الدم: تحدث عند خفض جرعات الأدوية بدرجة كبيرة، ويصبح المريض أكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بالحماض الكيتوني السكري.الجفاف: غالبًا ما يتم الصيام في ظروف حارة ورطبة؛ مما يزيد من خطر التعرض للجفاف، قد يكون بسبب عدم شرب الماء، أو بعض أدوية السكري أو الأدوية المدرة للبول، أو ارتفاع السكر في الدم.الحماض الكيتوني السكري: يتعرض مرضى السكري -وخاصة المصابين بالنوع الأول- لخطر متزايد للإصابة به؛ خاصةً عند عدم التحكم الجيد قبل شهر رمضان، وقد يزداد خطر الإصابة بسبب الانخفاض المفرط لجرعات الإنسولين بناءً على افتراض أنَّ تناول الطعام يقل خلال الشهر، لذلك من المهم أن يُتَّخَذ القرار بشأن الصيام على أساس فردي بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.

ضوابط وأوقات قياس سكر الدم في رمضان

ويقول الخبراء، إن الوقت المناسب لقيام مريض السكري بقياس نسبة السكر في الدم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وقبل الإفطار مباشرةً، وبعد الإفطار بساعتين أي بمعدل فحص 3 مرات يوميًا على الأقل .

ويجب أن يكون المستوى الذي عليه السكر لدى مرضى السكري من 110 إلى 120ملجم قبل الإفطار، أما بعد الإفطار فيجب أن يكون السكر بحدود من 140 – 180ملجم.

وعلى الصائم أن يفطر في حال كان مستوى السكر 60ملجم وما دون ذلك أو 200 ملجم وما فوق ذلك، والمريض هو أكثر شخص يمكنه أن يحدد قدرته على متابعة الصيام من عدمه.





