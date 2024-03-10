بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.





حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين



تحريم صوم يوم الشك



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه احتياطًا لرمضان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فَلْيَصُمْهُ".وأضاف أن المقصود هنا هو "يوم الشك"، وحتى غير يوم الشك فهو داخل في هذا النهي، كمن يصوم يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين من شعبان احتياطًا لرمضان، لكونهم أخطأوا في الحساب ودخول الشهر، فهذا ورد النهي عنه.وأكد أن النهي في هذه المسالة هو نهي للتحريم وليس للكراهة، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولذلك قال عمار بن ياسر (رضي الله عنه): "من صام اليوم الذي يُشك في فقد عصى أبا القاسم".