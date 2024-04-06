أهم 10.. مرسوم ملكي والمرشحون للوظائف التعليمية وأعداد مليونية بالمسجد الحرام

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، يوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بالصور.. أعداد مليونية تؤدي صلاة التراويح بالمسجد الحرام في ليلة 27 رمضان
أدى جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في أجواء روحانية تحفها السكينة ويسودها الأمن والأمان.
مرسوم ملكي بتعديل نظام الأحوال المدنية
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، مرسومًا ملكيًا بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وهذه المناطق لـ8 صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكوّن شبورة مائية وضباب خفيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.
استعدادًا لعيد الفطر.. حراك نشط بمراكز التسوق وإقبال على العود ومحلات الملابس
استعدادًا لعيد الفطر المبارك، استكملت الأسواق والمراكز التجارية الغذائية بالرياض ومناطق مختلفة من المملكة استعداداتها من خلال توفير السلع بمختلف أنواعها.
4 معايير للمفاضلة النهائية بين المرشحين للوظائف التعليمية هل تنطبق عليك؟
تستعد إدارات التعليم لإجراء المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات الإدارات التي تم ترشحيهم عليها.
منصة "إحسان": برنامج زكاة الفطر يتيح وصولها لمستحقيها في الوقت الشرعي (فيديو)
أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس إبراهيم الحسيني، أن برنامج زكاة الفطر يتيح لجميع المسلمين إخراج الزكاة بكل يسر وسهولة خلال ثوانٍ معدودة ووصولها إلى مستحقيها في الوقت الشرعي.
هل أنت من بينها؟.. الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية في الضمان الاجتماعي
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، شروطًا لمنح المعاش، من بينها أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية السعودية.
ضربة لتجار السموم.. الأمن يُهاجم مهربي المخدرات ويضبط 19 مخالفًا بـ4 مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
رواتب وسكن وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى
كشفت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن استمرار التقديم لشغل أكثر من 370 وظيفة متنوعة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، في مختلف التخصصات لحملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس"، وذلك في المجالات التالية:
33 ألف شهيد.. الاحتلال حرم 620 ألف طفل في غزة من التعليم
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 182 على التوالي إلى 33.091 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.750 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
زلزال نيويورك وكسوف الشمس يثيران الرعب بين الأمريكيين: "غضب من الله علينا"
ضرب زلزال ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى الرغم من عدم وقوع خسائر بشرية جرّاءه إلا أن البعض اعتبره نذير غضب من الله.
الوباء التالي.. خبراء يحذرون من فيروس أشد فتكًا من كوفيد بـ 100 مرة
حذر خبراء من أن أنفلونزا الطيور "تقترب بشكل خطير" من التسبب في الوباء البشري التالي.