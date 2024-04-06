السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

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بالصور.. أعداد مليونية تؤدي صلاة التراويح بالمسجد الحرام في ليلة 27 رمضان

المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان 7
حشود المصلين تملأ المسجد الحرام والمناطق المحيطة به
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 أدى جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في أجواء روحانية تحفها السكينة ويسودها الأمن والأمان.اضافة اعلان
 ووثقت عدسة وكالة "واس" تدفق المصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام منذ الصباح الباكر حيث امتلأت بهم أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام والبدروم والتوسعة السعودية الثالثة.


وقد تمكنوا بفضل من الله ثم بفضل ما وفرته الحكومة الرشيدة من عناية واهتمام من جميع القطاعات المعنية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أجل راحة وأمن ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل سهولة وراحة.
وقد هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطوابق الـ3 لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف.


كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم ، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوفير عربات (القولف) منها (5000) عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري، والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.


إضافة إلى توفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، ، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام.
 وضاعفت الهيئة جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة المصلين وفق الحالة التشغيلية على مدار الساعة.


فيما يقوم (200) مشرف سعودي للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام (10) مرات يومياً، في جميع أرجاء المسجد الحرام وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف ، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.
 كما هيأت إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها من خلال توزيع (754) موظفًا على (79) بابًا خُصصت لاستقبال المصلين والمعتمرين بشكل يومي منها (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(37) بابًا مخصصة للمصلين و(6) أبواب مخصصة للطوارئ، إضافة إلى (32) بابًا داخليًا، لتسهيل حركة خروج ضيوف بيت الله الحرام من المسجد الحرام ، وتأمين مراقبين لعدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات بما يساعد على نظافة المسجد الحرام وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.


 كما يتم تنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يوميًّا، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة تمد منظومة المسجد الحرام بالهواء البارد مع تنقية الهواء من الجراثيم بنسبة (100%)، حيث تقوم وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بتشغيل وصيانة المنظومات الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام، وتمد المنظومة المسجد الحرام بالهواء البارد.


 وكثفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خدماتها المتكاملة من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته لتقديم الخدمات العلاجية لقاصدي المسجد الحرام, كما كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال النظافة العامة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات على مدار الساعة.

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