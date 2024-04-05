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منصة "إحسان": برنامج زكاة الفطر يتيح وصولها لمستحقيها في الوقت الشرعي (فيديو)

منصة إحسان
منصة إحسان
أ أ
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أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس إبراهيم الحسيني، أن برنامج زكاة الفطر يتيح لجميع المسلمين إخراج الزكاة بكل يسر وسهولة خلال ثوانٍ معدودة ووصولها إلى مستحقيها في الوقت الشرعي.اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أنه يتم بإشعار من يقوم بإخراج زكاة الفطر وواجبه الشرعي والديني برسالة تصل عبر الجوال في وقت إخراجها.
وأوضح الحسيني، أنه يتم إتاحة المنطقة الإدارية، وعدد أفراد الأسرة، وبعد اكتمال إخراج زكاة الفطر، يتم الربط مع الجهات المحوكمة لوصول زكاة الفطر إلى مستحقيها.

استقبال إخراج زكاة الفطر

وأعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أمس عن بدء استقبال إخراج زكاة الفطر رقميًا لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لأوجه البر المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان، برئاسة المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
وتستقبل منصة إحسان إخراج الزكاة على تطبيق المنصة والموقع الإلكتروني؛ عبر برنامج "زكاة الفطر" ومن ثم يحدد المُحسن المنطقة الإدارية وعدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.


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