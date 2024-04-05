عاجل.. هل أنت من بينها؟.. الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية في الضمان الاجتماعي

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تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، شروطًا لمنح المعاش، من بينها أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية السعودية.

لكنها في المقابل استثنت بعض الفئات من هذا الشرط، كما أبانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون.

وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي.



نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, و الأشخاص ذوي (cont) https://t.co/shfFaBUzWn April 4, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

