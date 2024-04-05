عاجل.. هل أنت من بينها؟.. الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية في الضمان الاجتماعي

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، شروطًا لمنح المعاش، من بينها أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية السعودية.
لكنها في المقابل استثنت بعض الفئات من هذا الشرط، كما أبانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي:
المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون.
وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي.
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, و الأشخاص ذوي (cont) https://t.co/shfFaBUzWn— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) April 4, 2024
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.