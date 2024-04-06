استعدادًا لعيد الفطر.. حراك نشط بمراكز التسوق وإقبال على العود ومحلات الملابس

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استعدادًا لعيد الفطر المبارك، استكملت الأسواق والمراكز التجارية الغذائية بالرياض ومناطق مختلفة من المملكة استعداداتها من خلال توفير السلع بمختلف أنواعها.





حراك نشط بمراكز التسوق وإقبال على العود ومحلات الملابس



العيد يرفع الإقبال على العود والبخور بأسواق الرياض



حجم واردات المملكة من خشب العود



سعر الكيلو الواحد من العود الطبيعي



حركة شرائية نشطة خاصة على السلع والمنتجات الغذائية بجازان



انتعاش الحركة التجارية بأسواق الحدود الشمالية



أمانة الباحة تكثف جولاتها الرقابية الصحية



أمانة الباحة تطبق خطتها ضمن استعدادها لعيد الفطر



"البيئة" تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق



بدء موسم تخفيضات عيد الفطر



وفي ظل الحركة الشرائية التي تشهدها الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة جازان, وفرت تلك الأسواق السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وجميع المنتجات التي يحتاجها المتسوق من المواد الغدائية والأصناف المتزايد استهلاكها خلال أيام العيد بكميات كبيرة، وذلك للإسهام في تلبية احتياجات المستهلكين بالمنطقة.فيما شهدت مراكز بيع الجملة انتعاشًا إثر تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في الأسواق.يأتي هذا مع حراك نشط تشهده أسواق البخور والعود هذه الأيام لتغطية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين استعداداً لقدوم عيد الفطر المبارك، إذ تُعد رائحة العود والبخور جزءًا من ثقافة المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد الأسر ويمثل عادة متأصلة لإكرام الضيوف المهنئين بالعيد.وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فقد بلغ حجم واردات المملكة عبر المنافذ الجمركية من خشب العود مليونًا و 145 ألفًا و 498 كيلوجرامًا، فيما بلغ حجم واردات المملكة من دهن العود 1513 كيلوجرامًا، وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من عام 2024م.ويتزايد الحراك التجاري خلال هذه الأيام والإقبال على هذه المتاجر التي تسجل مبيعاتها من البخور ودهن العود والعطور بمختلف أنواعها، زيادة متسارعة مع قرب حلول عيد الفطر، ففي جولة في سوق الزل أحد الأسواق القديمة بحي الديرة في العاصمة الرياض يظهر حجم المعروض من العود الطبيعي، والمحسن، والصناعي، يقابله كثافة المتسوقين لما يتميز به العود ودهن العود من شعبية وتفضيله على كثير من العطور.ويتراوح سعر الكيلو الواحد من العود الطبيعي والنادر إلى 400 ألف ريال، فيما يتراوح سعر الوقية الواحدة من العود المحسن من 100 إلى 6000 ريال بحسب الجودة وكمية الدهن التي ترتبط بمصدر الاستيراد من دول جنوب شرق آسيا، أشهرها الهند وفيتنام وتايلاند وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا، فالأشجار المنتجة تتميز بأنها معمرة وكلما زادت في العمر كانت أزكى رائحة.وفي الوقت الذي يشهد عالم العطورات تطورًا وتنوعًا يلامس مختلف الأذواق، أكد أحد أصحاب محال البيع بالسوق محمد الصالحي، أن العود ما زال محافظًا على مكانته ومتجانسًا عند مزجه مع بعض العطور الأخرى، عطفًا على خصائصه من حيث الجودة وثبات الرائحة، مبينًا أن خيارات الشراء متعددة أمام المستهلك فمع ارتفاع أسعار الطبيعي منه، بات العود المحسن والصناعي خيارًا مناسبًا لدى البعض لاعتدال قيمته، ولذلك تتعدد صنوف المعروض من العود ودهن العود، وتتنوع في أسعارها.فيما قامت غرفة جازان" بجولة في المحلات التجارية ومراكز التسوق بالمنطقة، رصدت خلالها تزايد الإقبال على شراء المنتجات الغذائية والمستلزمات وتصدر الأرز والدقيق والتمور والمشروبات قائمة أهم المنتجات التي يبحث عنها العميل.كما شهدت المجمعات التجارية شهدت حركة شرائية نشطة خاصة على السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بعد تفاعل المجمعات التجارية في الحملة التي أطلقها اتحاد الغرف لتخفيض السلع الرمضانية بالمنطقة التي استهدفت أكثر من 141 منتجاً أساسياً وأسهمت في استقرار الأسعار في المنطقة.وفي منطقة الحدود الشمالية تشهد الأسواق نشاطًا ملحوظًا في الحركة التجارية التسويقية، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بتوافد أعداد من المواطنين والمقيمين في الحدود الشمالية على الأسواق والمراكز التجارية والمولات بهدف شراء وتأمين احتياجاتهم للعيد السعيد .واستعدت الأسواق والمراكز التجارية لتأمين جميع مستلزمات واحتياجات المواطنين والمقيمين.وتختلف احتياجات ومتطلبات مرتادي هذه الأسواق والمراكز التجارية حيث تشمل محال الملابس الجاهزة لمختلف الفئات من أطفال وكبار، ومحال لخياطة الملابس والعطور والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها، إضافة إلى محال الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على جميع أفراد الأسرة في عيد الفطر السعيد.وكثَّفت الجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية وغيرها حملاتها التفتيشية على المحال؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.في الوقت نفسه، كثفت أمانة منطقة الباحة، جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية والصحية بالمنطقة، ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الفطر المُبارك للعام الجاري، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة.وهدفت من خلال جولاتها الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية، فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعداداً للعيد.وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة البلدية محذرة من استغلال الطرق والميادين لممارسة عملية البيع، والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى رصد 12 مخالفاً من الباعة الجائلين.وتواصل أمانة الباحة، تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الفطر المُبارك، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة المكثفة خلال فترة العيد، على المنشآت التجارية والغذائية، في الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر مركز البلاغات 940.من ناحيتها كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، جهودها الرقابية والتوعوية مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بالأسواق، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.وأكدت على تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة رسميًا عن بدء موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر المبارك 2024.وبدأ موسم التخفيضات لعيد الفطر للمستهلكين اعتباراً من العاشر من شهر شعبان لعام 1445 هـجريا وحتى الخامس من شهر شوال.كما تؤكد الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من نظامية وصحة التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول وتعزيز التسوق الذكي والمبكر ومن المتوقع أن هذا الموسم سيشهد تقديم العديد من العروض والتخفيضات الجذابة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.وبينت أن هذا الحدث يعد خطوة إيجابية للغاية نحو سعي المملكة الي التطوير في شتى المجالات وتوفير كل السبل المتاحة، وذلك للتسهيل علي المواطن سبل المعيشة ضمن رؤية المملكة 2030 التطورية.