فيديو جديد لسائق الشيول أثناء عمله البطولي لإنقاذ شبان بوادي جعبة

أ أ

تداول نشطاء على منصة إكس مقطع فيديو جديد، والذي يوثق زاوية جديدة من العمل البطولي الذي قام به سائق الشيول منقذ الشباب في وادي جعبة.



فيديو جديد لسائق الشيول:



هدية جيب شاص لسائق الشيول:



وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو جديد، يوثق تفاصيل عملية إنقاذ مواطن لشبان من وسط السيول في بيشة.ويظهر الفيديو لحظة حضور المواطن عايض الأكلبي، بالشيول الخاص به قاطعاً مسافة سبعة كيلو مترات وهو يقوده حتى وصل إلى وادي جعبة في بيشة.كما يظهر شجاعته وعدم تردده ودخوله وسط السيل، وتمكنه من إنقاذ الشبان، قبل أن يجرف السيل مركبتهم.أيضا أظهر الفيديو تعثر الشيول وسط السيل، ولكن الأكلبي ظل يتعامل معه بحكمة حتى تحرك وخرج من وسط السيل.كما تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة إكس، يوثق قيام مواطن بإهداء سيارة جيب شاص موديل 2024، لسائق الشيول منقذ الشباب من سيول وادي الجعبة.وكان قائد الشيول قد قام بعمل بطولي، حيث أنقذ أربعة شباب علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".وبحسب الفيديو قال مقدم السيارة: "هذه الشاص هديتي لعايض الأكلبي صاحب الوجه الجميل بعد إنقاذه للشباب وهذا هدية له من كود شهران".