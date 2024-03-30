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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي والأذان يصدح في مقر رئيس وزراء اسكتلندا

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، يوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف على قيمة استحقاقك
يتبقى 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨.

الدفعات غير ثابتة في حساب المواطن ما المشكلة؟.. البرنامج يرد
يشكو بعض مستفيدي حساب المواطن من عدم ثبات مبالغ الدفعات المقدمة من برنامج الدعم، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

"هيئة النقل": إيقاف نشاط 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات لهذا السبب
 أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة.

الأمن العام يضبط 1.6 مليون قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة (فيديو)
 بالمتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبط الأمن العام (1,613,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

إنذار أحمر لـ8 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر من ضباب وشبورة على مكة و3 مناطق
حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة باردة مع تكوّن شبورة مائية وضباب كثيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.

بالتفاصيل.. امتيازات جديدة لذوي الإعاقة في كافة المجالات
طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنها. 

لأول مرة في التاريخ.. الأذان يصدح في مقر رئيس وزراء اسكتلندا (فيديو)
في خطوة لا مثيل لها في تاريخ البلاد، صدح الأذان في "بوت هاوس"، مقر رئيس الوزراء في اسكتلندا، حمزة يوسف، الذي تعود أصوله لأسرة مسلمة. 

الأمم المتحدة تحذّر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على غزة
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العوائق المفروضة على وصول الإغاثة أدت إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.

معتمر هندي يصل المدينة في رحلة استغرقت 8 أشهر سيرًا على الأقدام (فيديو)
قطع معتمر هندي رحلة استغرقت 8 أشهر سيرًا على الأقدام، وصولاً إلى المدينة المنورة، آملاً أن يتوج رحلته بأداء حج بيت الله الحرام.

عادة صحية لكنها تشكل تهديدًا خطيرًا قبل النوم!
يوصي الخبراء بالإكثار من شرب الماء لما لذلك من فوائد صحية، لكنهم يحذرون من تلك العادة قبل النوم، لأنها قد تؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.

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عاجل وبالتفاصيل.. امتيازات جديدة لذوي الإعاقة في كافة المجالات

تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة خلال هطول الأمطار

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