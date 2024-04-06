ضربة لتجار السموم.. الأمن يُهاجم مهربي المخدرات ويضبط 19 مخالفًا بـ4 مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 8 مخالفين لتهريبهم 176 كيلو من القات



ضبط 4 مقيمين لترويجهم مادة الشبو



ضبط شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي



القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

