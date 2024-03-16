أهم 10.. السجل العقاري يشمل 5 أحياء جديدة بالرياض وانخفاض أسعار البيض والفاكهة بالمملكة

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024.
"صنائع المعروف تقي مصارع السوء".. ينجو من حادث مميت بسبب عمله الخيري (فيديو)
روى الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، كيف أن شخصًا نجا من حادث سير مميت بسبب صنائع الخير.
إنذار أحمر لـ 5 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر سكان الرياض وهذه المناطق من ضباب وأمطار غزيرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا لسكان مناطق الرياض والشرقية والقصيم، من حالة مطرية غزيرة مع ضباب وتقلبات جوية حتى الصباح.
"الخارجية": المملكة ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".
5 أحياء جديدة بالرياض تنضم للسجل العقاري ابتداءً من 21 رمضان
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن خمسة أحياء بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري ، وتضم 25،700 قطعة عقارية بإجمالي مساحة تصل إلى 58.14 كلم مربع ، وذلك ابتداءً من الواحد والثلاثين من شهر مارس الحالي 2024م، الموافق 21 رمضان 1445هـ.
عدد أيام الدراسة في رمضان وموعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للطلاب
من المقرر أن ينتظم الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام في الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لمدة 18 يومًا فقط.
"الإحصاء": انخفاض سعر طبق البيض إلى 18.9 ريال في شهر فبراير
انخفض سعر طبق البيض المحلي بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير الماضي، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.9%، مسجلاً 18.91 ريال.
البرتقال في الصدارة.. انخفاض أسعار 6 أصناف من الفواكه خلال فبراير
انخفض سعر 6 أصناف من الفواكه خلال شهر فبراير الماضي، على أساس شهري، فيما جاء البرتقال المصري في صدارة السلع المنخفضة، بينما ارتفع سعر نحو 12 صنفًا.
بمكافآت 14.500 ريال.. رابط التقديم على برنامج التوظيف بهيئة السوق المالية
كشفت هيئة السوق المالية عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين "الدفعة الثالثة عشر".
تسجيل نادر.. نصيحة غالية للعثيمين لمن لا يُصلّون في رمضان
في تسجيل نادر، وجه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، الذين لا يصلون بأن رمضان فرصة عظيمة للعودة إلى الله.
المسلمون حول العالم.. خبراء أمميون يحذرون من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا
حذر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى مستويات مثيرة للقلق، وتزايد أعمال المضايقة والترهيب والعنف والتحريض على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم ضد المسلمين.
يوم النوم العالمي.. 6 أطعمة تجنبها تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش
في اليوم العالمي للنوم، الذي يصادف الجمعة 15 مارس، كشفت اختصاصية التغذية كيري بيسون، عن الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي الأرق والحصول على نوم جيد.