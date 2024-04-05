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عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى

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وظائف شركة نيوم
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كشفت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن استمرار التقديم لشغل أكثر من 370 وظيفة متنوعة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، في مختلف التخصصات لحملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس"، وذلك في المجالات التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف مالية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف تعليمية.
5 - وظائف منسقين.
6 - وظائف قانونية.
7 - وظائف هندسية.
8 - وظائف مساعدين.
9 - (وظائف أخرى).

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مزايا العمل في نيوم:

1 - نقل مجاني.
2 - سكن مجاني.
3 - رواتب تنافسية.
4 - إجازة سنوية 30 يومًا.
5 - تذاكر وبدل سفر سنوي.
6 - وجبات مجانية "فطور، غداء، عشاء".
7 - مكافأة سنوية 20-30% "حسب الأداء"
8 - خطة توفير "خطة حوافز طويلة الأجل".
9 - تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.
10 - تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
11 - إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.
12 - تغطية تكاليف دراسة الأبناء "60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال".

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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