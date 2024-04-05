عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى

أ أ

كشفت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن استمرار التقديم لشغل أكثر من 370 وظيفة متنوعة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، في مختلف التخصصات لحملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس"، وذلك في المجالات التالية:





رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى



المؤهلات المستهدفة:



مزايا العمل في نيوم:



طريقة التقديم:

