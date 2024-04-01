عاجل.. الأرصاد: استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المملكة حتى هذا الموعد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية الغزيرة على مناطق المملكة، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق خاصة في جنوب البلاد.



حالة مطرية غزيرة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



🔴 بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى #السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي.@SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/BFqSbfqe7S — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 31, 2024

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي".يذكر أن العديد من المناطق منها عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.