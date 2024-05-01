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انحراف شاحنة عن مسارها بسبب غزارة الأمطار في القصيم (فيديو)

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انحراف شاحنة بالقصيم
أ أ
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يؤكد خبراء قيادة المركبات على أهمية التأني والقيادة ببطء أثناء هطول الأمطار، بسبب تأثير الأمطار على ثبات المركبات لاسيما على الطرق السريعة.

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وفي هذا السياق، وثق مقطع فيديو انحراف شاحنة على أحد الطرق السريعة في القصيم بسبب غزارة الأمطار على الطريق.
وظهر خلال المقطع، شاحنة تنطلق على  أحد الطرق السريعة في القصيم، بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة، وفجأة فقد قائدها السيطرة عليها مما تسبب في انحرافها على الجانب الآخر من الطريق.
ويؤكد الدفاع المدني على أهمية توخي الحذر واتباع وسائل السلامة أثناء القيادة على الطرق السريعة لاسيما أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

تقلبات جوية وأمطار وسيول

أصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات لسكان 7 مناطق، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.
ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

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