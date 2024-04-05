الوباء التالي.. خبراء يحذرون من فيروس أشد فتكًا من كوفيد بـ 100 مرة

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حذر خبراء من أن أنفلونزا الطيور "تقترب بشكل خطير" من التسبب في الوباء البشري التالي.

يأتي ذلك بعد أن أصيب شخص في تكساس بالولايات المتحدة بفيروس إنفلونزا الطيور بعد مخالطته لأبقار مصابة بالفيروس. وهي المرة الأولى التي يصاب فيها الإنسان بالمرض من حيوان ثديي.

ودفعت حالة الإصابة بفيروس H5N1 إلى اجتماع طارئ حضره باحثون في مجال أنفلونزا الطيور وأطباء ومسؤولون من الوكالات الحكومية.





هل تسبب أنفلونزا الطيور الوباء التالي؟



فيروس أنفلونزا الطيور



"أسوأ 100 مرة من كوفيد"



أعراض انفلونزا الطيور



وحذر الدكتور سوريش كوتشيبودي، الباحث في أنفلونزا الطيور في بيتسبرج، من أن "هذا الفيروس كان على رأس قائمة الأوبئة لسنوات عديدة وربما عقود.وأضاف: "والآن نحن نقترب بشكل خطير من هذا الفيروس الذي يحتمل أن يسبب وباءً. لقد حان الوقت حقًا لأن نكون مستعدين"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".ومع ذلك، أشار الخبير البريطاني البروفيسور جيمس وود، والمدير المشارك للأمراض المعدية بجامعة كامبريدج، إلى أن هذه الحالة في حد ذاتها ليست مدعاة للقلق.وقال لصحيفة "ذا صن": "إن اكتشاف حالة بشرية واحدة في الولايات المتحدة لا يشير إلى أن الفيروس على وشك أن يصبح وباءً بشريًا".وأضاف: "لقد كانت هناك درجة كبيرة من تعرض الإنسان لهذا النوع من الفيروسات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والأمر اللافت للنظر هو أنه تم اكتشاف عدد قليل جدًا من الحالات البشرية".يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اكتشاف الآلاف من طيور البطريق الميتة في القارة القطبية الجنوبية، والتي يعتقد أنها قتلت بسبب أنفلونزا الطيور.وفي السنوات الأخيرة، قتل فيروس أنفلونزا الطيور، ملايين الطيور البرية والدواجن في جميع أنحاء العالم.كما أنه بدأ في الانتشار بين حيوانات أخرى، بما فيها القطط والدببة والثعالب والمنك وأسود البحر وحتى البشر.وأضيفت الأبقار إلى القائمة المتزايدة الأسبوع الماضي عندما أبلغت الولايات المتحدة عن إصابات بفيروس أنفلونزا الطيور في قطعان الأبقار الألبان.وتم تأكيد الحالات والتحقيق فيها بخمس ولايات، هي: تكساس وكانساس وميشيجان ونيو مكسيكو وأيداهو.ولكي يصبح الفيروس وباءً، يجب أن يكون قادرًا على إصابة البشر أو الحيوانات بسهولة والانتشار بينهم. وحتى الآن لا يوجد دليل على أن فيروس أنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل بين البشر.ومع ذلك، يخشى الخبراء من أن الحجم الهائل للانتشار الحالي قد يمنح الفيروس المزيد من الفرص للتطور، مما يمكن الفيروس من الانتشار بشكل أفضل بين الثدييات - وربما البشر.وتظهر الأبحاث أن معدل الوفيات بين البشر الذين يصابون بأنفلونزا الطيور يمكن أن يصل إلى 60 في المئة.وقال جون فولتون، مستشار صناعة الأدوية: "يبدو أن هذا أسوأ 100 مرة من كوفيد، أو قد يكون كذلك إذا تحور وحافظ على معدل الوفيات المرتفع. بمجرد تحوره لإصابة البشر، لا يسعنا إلا أن نأمل أن ينخفض ([معدل الوفيات)".وأصيب ما لا يقل عن 887 شخصًا بأنفلونزا الطيور خلال العشرين عامًا الماضية، وتوفي 462 منهم.وعلى سبيل المقارنة، يقتل كوفيد حاليًا أقل من 0.1 بالمئة من الأشخاص الذين يصيبهم، على الرغم من أن هذه النسبة كانت حوالي 20 بالمئة في بداية الوباء.يمكن أن تظهر الأعراض الرئيسة لأنفلونزا الطيور بسرعة كبيرة، على النحو التالي:ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالسخونة أو الرعشةآلام العضلاتالصداعسعال أو ضيق في التنفسقد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى ما يلي:الإسهالالمرضآلام في المعدةألم في الصدرنزيف من الأنف واللثةالتهاب الملتحمة