زلزال نيويورك وكسوف الشمس يثيران الرعب بين الأمريكيين: "غضب من الله علينا"

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ضرب زلزال ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى الرغم من عدم وقوع خسائر بشرية جرّاءه إلا أن البعض اعتبره نذير غضب من الله.

وسارع بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الربط بين الزلزال وبين كسوف الشمس المرتقب الذي ستشهده أمريكا الشمالية في الثامن من إبريل الجاري.





علامة على نهاية الزمان!



كسوف الشمس



وغرد بيل ماهوني، أحد المسهمين في صحيفة "نيويورك بوليتيكو"، قائلاً: "على مدى فترة طويلة من تاريخ البشرية، كان الزلزال الذي أعقبه بعد بضعة أيام كسوف كلي يعتبر علامة جيدة على نهاية الزمان".واعتبرت مارجوري تايلور جرين النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، أن الزلزال والكسوف هما علامة غضب من الله على الولايات المتحدة.وغردت قائلة: "إن الله يرسل لأمريكا إشارات قوية ليأمرنا بالتوبة. الزلازل والكسوف والعديد من الأشياء القادمة. أدعو الله أن تستمع بلادنا".لكن بول إيرل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قال إنه ليس هناك علاقة بينهما.وأضاف: "مع وجود زلازل بهذا الحجم، لا يوجد أي ارتباط بالأجرام السماوية. (إنها) لا علاقة لها بكسوف الشمس". وتابع: "علماؤنا يعملون بجد الآن لمحاولة فهم هذا الزلزال بشكل أفضل"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".وعلى الرغم من ذلك، فإن الكسوف يؤثر بشكل كبير على النباتات والحيوانات والمد والجزر في المحيطات.وعندما يحجب القمر الشمس، تتجمع الطيور وتهرع حيوانات المزرعة مثل الأبقار والدجاج إلى الحظائر معتقدة أن الليل قد حل، وفقًا للأبحاث.وقالت أنجيلا سبيك، أستاذة الفيزياء وعلم الفلك في جامعة تكساس في سان أنطونيو، لشبكة (ABC News)، إنها تتفاعل خلال الفترة التي تسبق الكسوف الكلي عندما يبدأ الضوء في الخفوت.وأضافت: "بمجرد أن تصل نسبة الكسوف إلى 75% أو 80%، يكون هناك ما يكفي من ضوء الشمس المفقود حتى تبدأ الحيوانات في التفاعل".وفي الوقت نفسه، يقول الباحثون إن قوة الجاذبية المشتركة للشمس والقمر ستتسبب في ارتفاع المد والجزر في مسار الكسوف الكلي.