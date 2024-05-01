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مدني القصيم ينقذ 4 أشخاص احتجزوا في مجرى واد إثر سيول منقولة

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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باشرت فرق الدفاع المدني في القصيم، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في مجرى واد إثر سيول منقولة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.اضافة اعلان
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر سيول منقولة، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

تقلبات جوية وأمطار وسيول

وأصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات لسكان 7 مناطق، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.
ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.


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