عاجل.. أهم 10.. إسدال الستار على جريمة الجوف البشعة وتحذير سفارة المملكة في دبي

أ أ
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:
عاجل.. جريمة
نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع مبالغ الدفعة 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمشمولين بالأهلية.. المزيد هنا
"النقل"
تحدد شروط منح التصاريح على الطرق التابعة لها
طرحت الهيئة العامة للنقل، مسودة لائحة تصاريح الطرق، عبر منصة "استطلاع"، والتي تهدف إلى توضيح المتطلبات والإجراءات.. المزيد هنا
لدي مخالفة قبل
تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور
أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن مخالفات حدثت ولم يشملها قرار التخفيض.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم.. المزيد هنا
عاجل مع نهاية
دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي
مع نهاية دوام اليوم الأربعاء، يتمتع الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بإجازة نهاية أسبوع مطولة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.. المزيد هنا
بعد تحذير
سابق.. القنصلية السعودية في دبي تتوجه ببيان ثانٍ للمواطنين
أعلنت القنصلية السعودية في دبي، أنها ستعلق ابوابها يومي الخميس والجمعة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي يتوقع أن تشهدها الإمارة.. المزيد هنا
الدفاع المدني في بحرة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة
أعلن الدفاع المدني في بحرة إنقاذ (3) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل يمكن التأمين على العمالة في فترة التجربة؟
أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تشمل العقود الجديدة فقط.. المزيد هنا
بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم
أتاح "حساب المواطن"، المستحق الموقوف خدماته، الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وفق شروط. . المزيد هنا