عاجل.. أهم 10.. إسدال الستار على جريمة الجوف البشعة وتحذير سفارة المملكة في دبي

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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف



عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل



"النقل" تحدد شروط منح التصاريح على الطرق التابعة لها



لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور



عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان



عاجل مع نهاية دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي



بعد تحذير سابق.. القنصلية السعودية في دبي تتوجه ببيان ثانٍ للمواطنين



الدفاع المدني في بحرة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة



عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل يمكن التأمين على العمالة في فترة التجربة؟



بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

