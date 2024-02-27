10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قرار ملزم لخطباء المساجد وتسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1446

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.
رسميًا.. إلزام خطباء الجمعة والعيدين بلبس البشت
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين بعموم مناطق المملكة بلبس المشلح (البشت) للصلاة والذي يعتبر من الزينة في هذا الزمان دون إلزام بذلك.
الحرارة صفر بهذه المناطق.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وثلوج شمال المملكة
حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من تدني في درجات الحرارة مع أمطار وثلوج بمناطق شمال المملكة.
"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة بالرياض
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض.
راتبه وصل إلى الحد المانع ويتم استقطاع نصفه "قرضًا".. هل يستحق حساب المواطن؟
من الأسئلة المتكررة التي يستقبلها حساب المواطن، ما يتعلق منها بتجاوز الدخل للحد المانع، لكن يتم الاستقطاع منه في صورة قرض أو تمويل، حول ما إذا كان ذلك يتيح استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
مع اقتراب رمضان.. العمالة المنزلية تتصدر أكثر المهن استقدامًا
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، تصدَّرت العمالة المنزلية قائمة أكثر المهن أستقدامًا خلال شهر يناير، تزامنًا مع قرب حلول الشهر الكريم.
هل يكره النوم بعد صلاة الفجر.. وما هو هدي السلف في ذلك؟
أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن حكم النوم بعد صلاة الفجر وكراهية ذلك.
مسؤول روسي يحذر من صدام مباشر مع الناتو في هذه الحالة
قال قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن احتمال إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا سيزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا.
أرخص سعر لـ آيفون 11 في المملكة.. تسوّق الآن
يتمتع هاتف آيفون 11 بالعديد من المميزات والإمكانات الفنية التي جعلته يحظى بانتشار كبير في المملكة، وبخاصة مع تزايد الإقبال على شرائه في الآونة الأخيرة.
الخضيري يوضح حقيقة علاج الشرايين المسدودة بهذه الخلطة الغذائية
يحدث تصلب الشرايين بسبب تراكم ترسبات الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد الموجودة في الدم على جدار الشرايين.
جعلت المملكة في مصاف الدولة المتقدمة.. إجراء 3 عمليات نوعية لزراعة كبد باستخدام 6 غرف
من خلال تقنية هي الأولى من نوعها في العالم والتي وضعت المملكة، في مصاف الدول المتقدمة وجعتلها صاحبة الريادة في زراعة الكبد من متبرعين أحياء، حقق فريق طبي إنجازا هو الأول من نوعه.