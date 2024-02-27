"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة بالرياض

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المفقودَيْ يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.







مفقود بالقرب من الخرمة بمكة



إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية



يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الفريق عن تحرك أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع دينا.وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية.وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.