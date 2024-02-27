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"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة بالرياض

مفقودين
فريق إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المفقودَيْ يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.


مفقود بالقرب من الخرمة بمكة

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الفريق عن تحرك أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع دينا.


إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية.
وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.

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