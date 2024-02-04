الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

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عاجل.. أهم 10.. سبب نقص دعم حساب المواطن وتراجع أسعار السلع الغذائية وقرار التأمينات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


"التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين في القطاع الخاصاضافة اعلان


أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، إذ قصرت خدمة التوثيق عبر منصة «قوى» فقط.. المزيد هنا

أهمها ارتفاع الفائدة.. أسباب تراجع التمويل السكني من البنوك للأفراد بـ 51%


شهد قطاع التمويل السكني المقدم من البنوك للأفراد في المملكة، تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين حيث سجل نسبة 51% بالمقارنة بعام 2021.. المزيد هنا

أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%


تراجعت أسعار المواد الغذائية في العالم في يناير 2024، تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023، حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).. المزيد هنا

5 حوافز للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي


فوّضت وزارة التعليم، إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بمنح المدارس التي حصلت في عملية التقويم الذاتي على مستويي التقدم والتميز عدة صلاحيات كحوافز على هذا التميز.. المزيد هنا

دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)


كشف النقاب للمرة الأوى عن الطائرة من دون طيار "سموم"، في نسخة معرض الدفاع العالمي في عام 2022، كأول طائرة استراتيجية من نوعها يجري تصميمها وتطويرها وتصنيعها داخل المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن


ربما يتفاجأ بعض مستفيدي حساب المواطن بنقص مبلغ الدعم، الأمر الذي يدفعهم إلى التساؤل عن أسباب ذلك.. المزيد هنا

عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة


كشف حساب الضمان والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

تبدأ الأربعاء.. خبراء الطقس يحذرون من رياح الصبا على هذه المناطق


حذر خبراء الأرصاد من فوراق حرارية تدفع رياح الصبا نحو عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

بعد 15 يوما.. فيديو لأحدث عمليات البحث عن مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"


وثق مقطع فيديو جديد انتشر على منصة "إكس" انضمام فرقة جديدة  لفرق الغواصين، لأجل البحث عن المفقود "حميد الظاهري".. المزيد هنا

تقويم التعليم تكشف مدى إلزامية اختبار جاهزية لخريجي الجامعة

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار جاهزية لخريجي الجامعة لا يؤثر على التوظيف أو حصول الخريج على الوثيقة الجامعية.. المزيد هنا

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عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟

وزير الدفاع يبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعية مع نظيره السلوفاكي

تقويم التعليم تكشف مدى إلزامية اختبار جاهزية لخريجي الجامعة

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