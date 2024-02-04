عاجل.. أهم 10.. سبب نقص دعم حساب المواطن وتراجع أسعار السلع الغذائية وقرار التأمينات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







"التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص اضافة اعلان



أهمها ارتفاع الفائدة.. أسباب تراجع التمويل السكني من البنوك للأفراد بـ 51%



أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%



5 حوافز للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي



دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)



عاجل.. أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن



عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة



تبدأ الأربعاء.. خبراء الطقس يحذرون من رياح الصبا على هذه المناطق



بعد 15 يوما.. فيديو لأحدث عمليات البحث عن مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

