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عاجل.. الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذير الدفاع المدني:

كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

مناطق تتأثر بالأمطار:

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات.
ومناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة، كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

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