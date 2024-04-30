غدًا.. إعلان النتائج النهائية وتوقيع العقود للمرشحين على الوظائف التعليمية

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من المقرر أن يُعلن غدًا الأربعاء، 22/10/1445هـ الموافق 1/5/2024م عن نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية، وبداية توقيع العقود.

وسيتم شغل هذه الوظائف بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

وجاء ذلك بعد أن انتهت إدارات التعليم من إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين في مقرات الإدارات التي تم ترشيحهم عليها، والتي بدأتها في 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م،

وسيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، بعد إتمام المقابلات الشخصية.





معايير المفاضلة بين المترشحين للوظائف التعليمية



الوظائف التعليمية



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة



وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:المعدل التراكمي (20%).أقدمية التخرّج (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).وقبل أسابيع، فتحت وزارة التعليم باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.تشمل التخصصات المطلوبة:- اللغة الإنجليزية- رياضيات- أحياء- فيزياء- علوم- كيمياء- مهارات رقمية- تربية فكرية- توحد- صعوبات تعلم- عوق سمعي- عوق بصري.- الرياض- الشرقية- مكة المكرمة- المدينة المنورة- الأحساء- الباحة- الجوف- الحدود الشمالية- الطائف- القصيم- عسير- نجران- تبوك- جازان- جدة- حائل.