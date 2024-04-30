عاجل.. موعد صرف راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستحقين لدعم "ساند" للمتعطلين عن العمل.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول موعد إيداع دعم ساند؟: "مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم (1) ميلادي من الشهر".



حياك الله،

مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم (1) ميلادي من الشهر

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 29, 2024

نظام ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند



التسجيل في نظام ساند

