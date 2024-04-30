عاجل.. موعد صرف راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستحقين لدعم "ساند" للمتعطلين عن العمل.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول موعد إيداع دعم ساند؟: "مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم (1) ميلادي من الشهر".
حياك الله،— العناية بالعملاء (@GosiCare) April 29, 2024
مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم (1) ميلادي من الشهر
نسعد بخدمتك.
نظام ساند ونظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، يتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته.
ويستهدف ذلك توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا.
وتشمل مظلة الحماية الاجتماعية التي يسعى نظام "ساند" لتحقيقها، العمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند-الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
-إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.
-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل
التسجيل في نظام ساند يمكن التسجيل في نظام ساند من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (من هنا).
سجل الدخول إلى حساب المشترك.
قدم طلبًا لاستحقاق ساند.
اكتب رقم الآيبان الخاص بك.
تأكد من صحة البيانات الشخصية.