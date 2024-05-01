بعد أن داهمته السيول.. سيارة على وشك الغرق بحي البديعة في عنيزة (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وجرفت المركبات
وأغرقت الطرق والأحياء بعنيزة.
تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف جرت السيول وجرفت الناس والمركبات، وبين الفيديوهات سيارة على وشك الغرق بعد أن دامت السيول صاحبها، بحي البديعة في عنيزة، مع استمرار الحالة المطرية بمنطقة
القصيم.
فيديو | بعد أن داهمته السيول.. عدسة مراسل #الإخبارية زيد المعدي ترصد حي البديعة في عنيزة بعد معالجته في أقل من ساعتين pic.twitter.com/tnPXI2pR7t— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2024