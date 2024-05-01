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بعد أن داهمته السيول.. سيارة على وشك الغرق بحي البديعة في عنيزة (فيديو)

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سيول عنيزة
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وجرفت المركبات وأغرقت الطرق والأحياء بعنيزة.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وجرفت الناس والمركبات، وبين الفيديوهات سيارة على وشك الغرق بعد أن دامت السيول صاحبها، بحي البديعة في عنيزة، مع استمرار الحالة المطرية بمنطقة القصيم.

أمطار غزيرة على منطقة القصيم

يأتي هذا في وقت هطلت فيه أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعدداً من المحافظات، وأجزاءً متفرقة من مراكز المنطقة.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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