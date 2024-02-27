الحرارة صفر بهذه المناطق.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وثلوج شمال المملكة

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من تدني في درجات الحرارة مع أمطار وثلوج بمناطق شمال المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع اليوم أجواء باردة مع تساقط الثلوج وتكون الصقيع على مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية.





الحرارة تسجل 3 تحت الصفر في 5 مناطق



وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة من درجة حتى ثلاث درجات تحت الصفر مع برد وثلوج على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "أملج والوجه وضباء".2 - منطقة حائل، وتشمل "الشملي وبقعاء وسميراء".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعيقيلة وعرعر".

4 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".

5 - منطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والجبيل والخبر والدمام".





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.





تحذير أرصادي من اليوم وحتى الجمعة



كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.