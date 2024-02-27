الخضيري يوضح حقيقة علاج الشرايين المسدودة بهذه الخلطة الغذائية

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يحدث تصلب الشرايين بسبب تراكم ترسبات الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد الموجودة في الدم على جدار الشرايين.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن السبب الدقيق لتصلب الشرايين غير معروف، حيث تُظهِر الدراسات أنه مرض بطيء ومعقد، قد يبدأ في مرحلة الطفولة ويتطور بشكل أسرع مع تقدم العمر.

الأعراض

علاج تصلُّب الشرايين



وصفات شعبية لعلاج تصلب الشرايين



للأسف كل من أراد الإثارة والشهرة جاء بمقطع يقترح فيه أن خلطة الليمون والثوم والبصل والفلفل تفتح الشرايين المسدودة (وعلاج السرطان بواسطة المحامي … وعلاج العقم من خلطة ام عزيزان.. وكل خلطة معها قصة فيلم مكرر: أنا فلان بن فلان عانيت من انسداد الشرايين وبالاخير اكتشفت تلك الخلطة،… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) February 26, 2024

وغالبًا لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة من تصلب الشرايين. وإنما تظهر الأعراض لأول مرة عند التعرض لضغط جسدي أو عاطفي (الأوقات التي يحتاج فيها الجسم إلى مزيد من الأكسجين)، تعتمد الأعراض على الشرايين المصابة وكمية تدفق الدم المسدودة:العلاج الرئيس لتصلُّب الشرايين هو التغيير لنمط حياة صحية باتباع الآتي:- الحفاظ على النشاط البدني بانتظام وأبسطها المشي لمدة 30 دقيقة، ثلاثة أيام أسبوعيًّا.- اتباع نظام غذائي صحي للحد من الدهون والكوليسترول الضار، والإكثار من الألياف والحبوب والفواكه والخضراوات.- الأدوية إذا كانت نتائج فحص صورة الدهون الكاملة مرتفعة وتكون بوصف الطبيب.- معالجة الحالات الصحية لبعض الحالات الطبية التي تزيد من خطر تراكم الترسبات ومضاعفات تصلب الشرايين.ومع ما يتردد من وصفات مقترحة لعلاج تصلب الشرايين، يتساءل البعض حول حقيقة جدواها، وما إذا كان لها تأثير حقيقي، أم أن الأمر لا يستند إلى حقائق علمية.آخر هذه الوصفات تقترح خلطة الليمون والثوم والبصل والفلفل لفتح الشرايين المسدودة، الأمر الذي نفاه الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، قائلاً إنه لا يستند إلى دراسات علمية.وعلق الخضيري عبر حسابه في منصة "إكس": "للأسف كل من أراد الإثارة والشهرة جاء بمقطع يقترح فيه أن خلطة الليمون والثوم والبصل والفلفل تفتح الشرايين المسدودة".وتابع ساخرًا: "وعلاج السرطان بواسطة المحامي.. وعلاج العقم من خلطة أم عزيزان.. وكل خلطة معها قصة فيلم مكرر: أنا فلان بن فلان عانيت من انسداد الشرايين وبالأخير اكتشفت تلك الخلطة، وأنا فلان عالجت السرطان بالفلفل، وخلطة كذا لمعالجة كذا.. وخلطة الحلبة والاترنج لكذا وكذا..".لكنه أوضح أن كل هذه الوصفات المقترحة "بدون دراسات وبدون أبحاث وبدون مصادر، ويأتي المعزون لهم بالنشر والتكرار (انشر تؤجر) وقد يهددونك: ومن لا ينشرها يأثم"، وفق تعبيره.