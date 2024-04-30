عاجل.. أخبار السعودية.. تطورات حادثة التسمم بالرياض ورد غير متوقع من وزير الطاقة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تطالب بوقف العدوان على غزة
صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، بيان الرياض.. المزيد هنا
هل استخراج الغاز "حلال" في أمريكا و"حرام" في أفريقيا؟.. رد غير متوقع من وزير الطاقة
أثار وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ضحكات الحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك أثناء رده على سؤال حول حرمان الدول الأفريقية من استخراج الغاز قياسًا بالولايات المتحدة.. المزيد هنا
برعاية ولي العهد.. اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، اختتمت أمس أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.. المزيد هنا
"الصحة": خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة
أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن خروج أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من العناية المركزة.. المزيد هنا
جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالمنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
موعد صرف راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستحقين لدعم "ساند" للمتعطلين عن العمل.. المزيد هنا
هل يجب التقديم على منحة الزواج أم تُصرف تلقائيًا؟.. رد من التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تقديم منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.. المزيد هنا
الصرف غدًا.. الحد المانع من الحصول على معاش الضمان المطور
فيما يترقب المؤهلون للدورة 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور صرف دفعة شهر إبريل غدًا، يتساءل البعض حول الحد المانع من الحصول على المعاش.. المزيد هنا
لـ11 مساءً.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و8 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
الخميس القادم.. آخر موعد لتسجيل "المستجدين" في المدارس
تُغلق وزارة التعليم، الخميس القادم، تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1446 في المدارس الحكومية ورياض الأطفال.. المزيد هنا