عاجل.. أخبار السعودية.. تطورات حادثة التسمم بالرياض ورد غير متوقع من وزير الطاقة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تطالب بوقف العدوان على غزة



هل استخراج الغاز "حلال" في أمريكا و"حرام" في أفريقيا؟.. رد غير متوقع من وزير الطاقة



برعاية ولي العهد.. اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام



"الصحة": خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة



جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالمنطقة الشرقية



موعد صرف راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل



هل يجب التقديم على منحة الزواج أم تُصرف تلقائيًا؟.. رد من التأمينات



الصرف غدًا.. الحد المانع من الحصول على معاش الضمان المطور



لـ11 مساءً.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و8 مناطق



الخميس القادم.. آخر موعد لتسجيل "المستجدين" في المدارس

