عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة مناطق والإطاحة بشخص ضايق امرأة داخل مركبته

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العزباء إلى البرنامج للحصول على الدعم اضافة اعلان



الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء



عاجل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في هذه الحالة



عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة



"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال



أسعار كشوفات الأطباء في مستشفيات المملكة



أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات



عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء



عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض

