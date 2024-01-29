عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة مناطق والإطاحة بشخص ضايق امرأة داخل مركبته

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العزباء إلى البرنامج للحصول على الدعم
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أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية وطريقة وشروط تسجيل العزباء في البرنامج، بصفتها فردًا مستقلاً.. المزيد هنا
الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة
قوية تؤثر على معظم الأنحاء
حذر خبراء الأرصاد، من موجة برد قوية تؤثر على مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.. المزيد هنا
عاجل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية
طرحت وزارة المالية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة "استطلاع".. المزيد هنا
"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في
هذه الحالة
أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف.. المزيد هنا
عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا
الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة
تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنتجات المتداولة في السوق وتقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح.. المزيد هنا
"المرور": مخالفة المراوغة بين
المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال
أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا بشأن مخالفة المراوغة بين المركبات.. المزيد هنا
أسعار كشوفات الأطباء في مستشفيات المملكة
اختلفت أسعار كشوفات الأطباء في المستشفيات بالمملكة بما يصل إلى 40 في المائة، لتتراوح بين.. المزيد هنا
أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس.. المزيد هنا
عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء
أعلنت إدارة تعليم بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.. المزيد هنا
عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض
قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل.. المزيد هنا