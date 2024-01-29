الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة مناطق والإطاحة بشخص ضايق امرأة داخل مركبته

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العزباء إلى البرنامج للحصول على الدعماضافة اعلان


أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية وطريقة وشروط تسجيل العزباء في البرنامج، بصفتها فردًا مستقلاً.. المزيد هنا

الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء


حذر خبراء الأرصاد، من موجة برد قوية تؤثر على مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.. المزيد هنا

عاجل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية


طرحت وزارة المالية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة "استطلاع".. المزيد هنا

"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في هذه الحالة


أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف.. المزيد هنا


عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة


تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنتجات المتداولة في السوق وتقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح.. المزيد هنا

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال


أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا بشأن مخالفة المراوغة بين المركبات.. المزيد هنا

أسعار كشوفات الأطباء في مستشفيات المملكة


اختلفت أسعار كشوفات الأطباء في المستشفيات بالمملكة بما يصل إلى 40 في المائة، لتتراوح بين.. المزيد هنا

أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات


عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس.. المزيد هنا


عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء



أعلنت إدارة تعليم بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.. المزيد هنا

عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض


قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

الأمن العام: 20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

وزير الموارد البشرية يطلق "إستراتيجية التنمية الشبابية"

"صرخات استغاثة".. لماذا غيرت رحلة "إسطنبول - الرياض" مسارها وهبطت في أنطاليا؟

وزارة التعليم تُطلق برنامج "رواشن التعليم" لتطوير المهارات المعرفية لمنسوبيها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه للمسافرين خارج المملكة وتقسيط المخالفات المرورية وسطو على محلات بجدة

أهم 10 10:00 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة المميزة وتحذير الأرصاد من تقلبات جوية

أهم 10 10:03 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

أهم 10 11:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهم من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

اقرأ أيضا

فيديو
6:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
5:47 م الإثنين، 29 يناير 2024

مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية

منصة احكام
5:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

أخبار السعودية
4:53 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن و"الغذاء والدواء" تتحرك ضد هؤلاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة مناطق والإطاحة بشخص ضايق امرأة داخل مركبته

وزارة التعليم السعودية
9:45 م الإثنين، 29 يناير 2024

تعليم الباحة: الدراسة عن بُعد في مكتبي الوسط والمندق وعدد من المحافظات.. غداً

ا
9:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض

صالح الفوزان
8:23 م الإثنين، 29 يناير 2024

شخص وجد ذهبا ولم يجد صاحبه.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
8:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:39 م الإثنين، 29 يناير 2024

الأمن العام: 20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية