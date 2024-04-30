عاجل.. كيف تعرف نتيجة الاعتراض في حساب المواطن؟.. البرنامج يرد

أ أ

حدد حساب المواطن، خطوات التعرف على حالة الاعتراض فيما يتعلق بدراسة الأهلية.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)، ولابد من الموافقة على الاعتراض لتتم دراسة الأهلية".



اهلا بك ، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية) ولابد من الموافقة على الاعتراض لتتم دراسة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 29, 2024



أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).

ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.







كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

