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عاجل.. موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.اضافة اعلان

التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

وحددت الوزارة بداية التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية

في حن يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية

بينما حددت الوزارة، بداية التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الأهلية والعالمية

في حين يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.
ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.

 

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 ذو القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.  

 

خدمة التسجيل الإلكتروني

وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.
وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العان الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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