عقوبة مغلظة.. ضبط 4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات بنجران

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنين بمنطقة نجران لترويجهم (70,935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات بنجران

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.