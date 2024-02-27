أرخص سعر لـ آيفون 11 في المملكة.. تسوّق الآن

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يتمتع هاتف آيفون 11 بالعديد من المميزات والإمكانات الفنية التي جعلته يحظى بانتشار كبير في المملكة، وبخاصة مع تزايد الإقبال على شرائه في الآونة الأخيرة.





مميزات آيفون 11



وأطلقت شركة "آبل" هاتف آيفون 11 في عام 2019، ومع ذلك فهو لازال يسجل مبيعات مرتفعة، مقارنة بالإصدارات اللاحقة.وهو يتميز بالأداء السريع والميزات المذهلة، إذ يمكنه البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.ويحتوي آيفون 11 على نظام كاميرا مزدوجة، وفي المتوسط، تدوم البطارية ما بين 12 و 18 ساعة مع استخدام حوالي 6-8 ساعات.وستستمر تحديثات هاتف آيفون 11 إلى سنوات مقبلة، مما يضمن بقاءه آمنًا، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور السنين.





أسعار هاتف آيفون 11 بالمملكة



وبلغ هاتف آيفون 11 سعة 128 جيجابايت في المملكة ذو اللون الأسود بنحو 1740 ريالاً، نزولاً من 2000 ريال.بينما يباع هاتف آبل أيفون 11 بسعة 128 جيجابايت ذو اللون الأبيض بقيمة 1100 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بعد خصم يبلغ 69 في المئة من قيمته عند بداية طرحه، حيث كان يبلغ سعره 3،559.25 ريال.