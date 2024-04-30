الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

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عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

تعليق الدراسة
الحالة الجوية أدت إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم
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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وجعلها عن بعد، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.اضافة اعلان

تعليم نجران

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.


جامعة نجران 

أعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الثلاثاء ٢١ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.


الجامعة السعودية الإلكترونية بنجران 

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تحويل محاضرات اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024م، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،


كلية الغد للعلوم الطبية بنجران 

أعلنت كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بنجران، تعليق الدراسة الحضورية بمقر الكلية ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ /٢٠٢٤ وتحويل المحاضرات لتكون عن طريق التعليم الإلكتروني؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.


التدريب التقني بوادي الدواسر

أعلنت الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 21 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية: وادي الدواسر والسليل .


جامعة الطائف 

أعلنت جامعة الطائف، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في مقرها بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.



الكلية التقنية بالطائف 

أعلنت الكلية التقنية بالطائف، أنه نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة وبناءً على توجيه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة،  فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء الموافق 21-10-1445هـ، وتحويل العمل والتدريب عن بُعد .


التدريب التقني بالطائف وميسان وتربة ورنيه 

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أنه بناءً على ما ورد من الجهات المختصة  المتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (الطائف، ميسان، تربة، رنيه)،  وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الثلاثاء 1445/10/21هـ؛ بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية.


التدريب التقني بنجران 


أعلنت الإدارة لعامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، أنه نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ.



الكلية التقنية بالعيص 

أعلنت الكلية التقنية بالعيص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة منسوبي الكلية؛ تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.


فروع جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر والسليل والأفلاج 


أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج، لتكون (عن بُعد) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ

 

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