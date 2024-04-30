عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

أ أ
أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وجعلها عن بعد، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
تعليم نجرانأعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.
▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران:— إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) April 29, 2024
تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/eBiP1ZxtfV
جامعة نجران أعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الثلاثاء ٢١ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.
🔴 عاجل— جامعة نجران (@Najran_Univers) April 29, 2024
المتحدث الرسمي لـ #جامعة_نجران د.شادي باداود:
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الثلاثاء ٢١ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/lAsMBjvQPt
الجامعة السعودية الإلكترونية بنجران أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تحويل محاضرات اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024م، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،
#عاجل| بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، قررت #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، تحويل محاضرات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024م، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران. pic.twitter.com/FMaLxtsrUR— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 29, 2024
كلية الغد للعلوم الطبية بنجران أعلنت كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بنجران، تعليق الدراسة الحضورية بمقر الكلية ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ /٢٠٢٤ وتحويل المحاضرات لتكون عن طريق التعليم الإلكتروني؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بنجران تعليق الدراسة الحضورية بمقر الكلية ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ /٢٠٢٤ وتحويل المحاضرات لتكون عن طريق التعليم الإلكتروني.— كليات الغد (@alghadeu) April 29, 2024
التدريب التقني بوادي الدواسرأعلنت الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 21 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية: وادي الدواسر والسليل .
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية..— التدريب التقني بمنطقة الرياض (@Tvtc_riyadhgdt) April 29, 2024
فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 21 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية : #وادي_الدواسر و #السليل . pic.twitter.com/KPQLTp9NUr
جامعة الطائف أعلنت جامعة الطائف، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في مقرها بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
📰 | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) April 29, 2024
..تعلن #جامعة_الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 30 أبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في #جامعة_الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.… pic.twitter.com/joR1FfvacK
الكلية التقنية بالطائف أعلنت الكلية التقنية بالطائف، أنه نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة وبناءً على توجيه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء الموافق 21-10-1445هـ، وتحويل العمل والتدريب عن بُعد .
نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة وبناءً على توجيه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة @tvtc_makkah فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 21-10-1445هـ بـ #الكلية_التقنية_بالطائف وتحويل العمل و التدريب عن بُعد .#التدريب_التقني https://t.co/UcoKFEP4t3— الكلية التقنية بالطائف (@tvtc_g_Taif) April 29, 2024
التدريب التقني بالطائف وميسان وتربة ورنيه أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أنه بناءً على ما ورد من الجهات المختصة المتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (الطائف، ميسان، تربة، رنيه)، وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الثلاثاء 1445/10/21هـ؛ بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية.
— التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة (@tvtc_makkah) April 29, 2024
فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (الطائف ، ميسان ، تربة ، رنيه )
وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الثلاثاء 1445/10/21 هـ pic.twitter.com/uqfEIYWUNl
التدريب التقني بنجران
أعلنت الإدارة لعامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، أنه نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ.
#إعلان |— التدريب التقني بمنطقة نجران (@tvtc_najran1) April 29, 2024
نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورة
وإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ… pic.twitter.com/zAOJqEcU6z
الكلية التقنية بالعيص أعلنت الكلية التقنية بالعيص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة منسوبي الكلية؛ تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.
اعلان :— الكلية التقنية بالعيص (@tvtc_g_aliss) April 29, 2024
بناءاً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة منسوبي الكلية تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.#التدريب_التقني #تقني_المدينة
فروع جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر والسليل والأفلاج
أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج، لتكون (عن بُعد) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلابها وطالباتها .— جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) April 29, 2024
تعلن #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظتي وادي الدواسر والسليل ، لتكون ( عن بُعد ) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ pic.twitter.com/nauORLnmh3
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة طلابها وطالباتها .— جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) April 29, 2024
تعلن #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظة الأفلاج ، لتكون ( عن بُعد ) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ . pic.twitter.com/5lqMzWjrPs