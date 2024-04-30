عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات والكليات التقنية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وجعلها عن بعد، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.





تعليم نجران





تحويل الدراسة عن بُعد عبر ▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/eBiP1ZxtfV April 29, 2024

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.





جامعة نجران







المتحدث الرسمي لـ

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن 🔴 عاجلالمتحدث الرسمي لـ #جامعة_نجران د.شادي باداود:بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الثلاثاء ٢١ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/lAsMBjvQPt April 29, 2024

أعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور شادي باداود، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الثلاثاء ٢١ شوال 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.





الجامعة السعودية الإلكترونية بنجران



أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، تحويل محاضرات اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024م، لتكون (عن بُعد) للطلاب والطالبات في فرع الجامعة بنجران؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،





كلية الغد للعلوم الطبية بنجران



بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بنجران تعليق الدراسة الحضورية بمقر الكلية ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ /٢٠٢٤ وتحويل المحاضرات لتكون عن طريق التعليم الإلكتروني. — كليات الغد (@alghadeu) April 29, 2024

أعلنت كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بنجران، تعليق الدراسة الحضورية بمقر الكلية ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ /٢٠٢٤ وتحويل المحاضرات لتكون عن طريق التعليم الإلكتروني؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.





التدريب التقني بوادي الدواسر







فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 21 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية : #السليل . pic.twitter.com/KPQLTp9NUr بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية..فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 21 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية : #وادي_الدواسر April 29, 2024

أعلنت الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 21 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية: وادي الدواسر والسليل .





جامعة الطائف



أعلنت جامعة الطائف، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في مقرها بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.







الكلية التقنية بالطائف



أعلنت الكلية التقنية بالطائف، أنه نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة وبناءً على توجيه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء الموافق 21-10-1445هـ، وتحويل العمل والتدريب عن بُعد .





التدريب التقني بالطائف وميسان وتربة ورنيه





فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت



وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الثلاثاء 1445/10/21 هـ فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (الطائف ، ميسان ، تربة ، رنيه )وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الثلاثاء 1445/10/21 هـ pic.twitter.com/uqfEIYWUNl April 29, 2024

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أنه بناءً على ما ورد من الجهات المختصة المتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (الطائف، ميسان، تربة، رنيه)، وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الثلاثاء 1445/10/21هـ؛ بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية.





التدريب التقني بنجران



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نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورة



وإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ… نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورةوإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ… pic.twitter.com/zAOJqEcU6z April 29, 2024

أعلنت الإدارة لعامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، أنه نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة وشرورة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ.







الكلية التقنية بالعيص







بناءاً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة منسوبي الكلية تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.#تقني_المدينة اعلان :بناءاً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة منسوبي الكلية تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد. #التدريب_التقني April 29, 2024

أعلنت الكلية التقنية بالعيص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة منسوبي الكلية؛ تعلن الكلية التقنية بالعيص عن تعليق التدريب الحضوري ليوم الثلاثاء 21 / 10 / 1445 هـ ليكون التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.





فروع جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر والسليل والأفلاج





تعلن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلابها وطالباتها .تعلن #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظتي وادي الدواسر والسليل ، لتكون ( عن بُعد ) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ pic.twitter.com/nauORLnmh3 April 29, 2024

أعلنت جامعة الأمير سطام، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة طلابها وطالباتها. تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في كليات فروع محافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج، لتكون (عن بُعد) غداً الثلاثاء ٢١-١٠-١٤٤٥ هـ