خطرها كبير.. تعرفي على طريقة الاستخدام الصحيحة لـ"قدور الضغط" (فيديو)

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لا يكاد يخلو بيت من طنجرة الضغط، والتي تعد طريقة استخدامها عملية في طهي وإعداد الطعام في وقت قصير.

إذ تعمل على تقليل وقت الطهي إلى النصف تقريبًا، كما أنها تقلل مدة الغليان المطلوبة لطهي الأطعمة إلى الربع، وهذا بدوره يجعل تحضير الطعام أسرع.

غير أن طنجرة الضغط قد تشكل خطرًا إذا لم يحسن استخدامها بالطريقة الصحيحة.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوضح أهمية تنظيف صمام الأمان وطريقة تركيب وتنظيف الربل، والحد الأعلى لوضع الماء والمكونات في قدر الضغط.





أبرز النصائح لاستخدام قدور الضغط





الفيديو يوضح أهمية تنظيف صمام الأمان وطريقة تركيب وتنظيف الربل والحد الأعلى لوضع الماء والمكونات في قدر الضغط. قدور الضغط قنابل موقوتة في حال عدم التعامل معها بالشكل الصحيح.الفيديو يوضح أهمية تنظيف صمام الأمان وطريقة تركيب وتنظيف الربل والحد الأعلى لوضع الماء والمكونات في قدر الضغط. pic.twitter.com/90YhiJbdlN March 28, 2024

طريقة استخدام قدر الضغط للمرة الأولى



اقرئي كتيب التعليمات



تأكدي من سلامة الهيكل والملحقات



اختبار الماء



انتبهي من هذه الأخطاء عند استخدام قدر الضغط

الإفراط بملء القدر



استخدام كميات كبيرة من الماء



الإفراط بطبخ المكونات



وفيما يلي أبرز النصائح:صمام الأمان يجب تنظيفه دائمًا.نسبة الماء في قدر الضغط يجب ألا تتعدى النصف نهائيًا.تركيب الربلة من ثلاث جهات ويتم الضغط من الجهة الرابعة حتى يتم تركيبها.يتم نزعها مع كل طبخة وتنظيفها وتنظيف مكانها.صمام الأمان يجب تنظيفه بعد كل طبخة.مكونات الطبيخ سواءً كانت لحمًا أو أرزًا يجب ألا تتعدى النصف حتى لا يحدث انفجار.توصي إحدى الشركات المصنعة لقدور الضغط، عند شراء قدر ضغط جديد، بقراءة النصائح والحيل التالية بتمعّن قبل استخدامها في إعداد الطعام.قبل استخدام قدر الضغط، احرصي على قراءة وفهم التعليمات المدونة بالكتيب المرفق بالقدر.تأكدي من استخدام قدر الضغط بشكل آمن: قبل الاستخدام.تأكدي من سلامة كل جوانب القدر، الغطاء والملحقات المرفقة به.من المهم جدًا التأكد أن القدر سليم من الخدوش والشقوق لأنه قد يسرّب البخار الساخن خلال الطهي مما يسبب الحروق.حتى تتأكدي من فعالية ضغط البخار في القدر، طبّقي اختبار الماء عبر اتباع الخطوات التالية:املئي القدر بـ1 لتر من الماء.اختاري برنامج الطبخ (أو اضبطي المؤشر على أعلى إعداد) وضعي الغطاء.ضعي القدر على حرارة مرتفعة، وانتظري حتى يظهر مؤشر الضغط ويعلمك أن القدر أصبح تحت الضغط.خففي الحرارة واتركي القدر على النار لـ5 دقائق.ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا على حرارة الغرفة لـ10 دقائق.أخرجي البخار بطريقة طبيعية، أو استخدمي مقبض نفث البخار على أقصى إعداد حتى تتم العملية بشكل أسرع.ها قد أصبح قدر الضغط جاهزًا، ويمكنك استخدامه مباشرة لتحضير الطعام المفضل أو تجهيزه للاستخدام لاحقًا.‏ قد تجدين أن استخدام قدر الضغط لتحضير الطعام مهمة صعبة، خاصة إذا كانت المرّة الأولى. حتى تتجنبي مشاكل المبتدئين، ‏هناك 3 أخطاء يجب التنبه لها خلال استخدام قدر الضغط.‏عند استخدام قدر الضغط، يجب إضافة كل المكونات قبل وضع الغطاء. قد تضيفين كل المكونات في الوقت نفسه، لكن ‏تميلين إلى ملء القدر أكثر من اللزوم فتحصلين على نتيجة طبق غير مرضية. عندما تستخدمين قدر الضغط في المرّة ‏القادمة لتحضير الطعام، تذكري عدم تجاوز حدود ثلاثة أرباع سعة القدر لتضمني أفضل النتائج في كلّ مرّة.لا تنسي أنه عند استخدام قدر الضغط، لا يخرج البخار بالطريقة نفسها كما لو كنت تستخدمين قدرًا عاديًا. إذا استخدمت ‏كميات كبيرة من السوائل في القدر ستحصلين على صلصات بدون نكهة.‏من المهم اختيار وقت الطهي المناسب للمكونات وإلا قد تطهينها بشكل مفرط، وتحصلين بالتالي على لحوم قاسية وجافة. إذا ‏لم تكوني متأكدة من الوقت، تفقدي الكتيّب المرفق بالقدر.