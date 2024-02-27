الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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رسميًا.. إلزام خطباء الجمعة والعيدين بلبس البشت

وزير الشئون الاسلامية
وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
أ أ
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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين بعموم مناطق المملكة بلبس المشلح (البشت) للصلاة والذي يعتبر من الزينة في هذا الزمان دون إلزام بذلك.اضافة اعلان
وألزم الوزير الخطباء بذلك في صلاة الجمعة والعيدين كما هو معهود عنهم، وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) ونظرًا لما يحظون به من مكانة داخل المجتمع.


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