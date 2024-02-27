رسميًا.. إلزام خطباء الجمعة والعيدين بلبس البشت

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين بعموم مناطق المملكة بلبس المشلح (البشت) للصلاة والذي يعتبر من الزينة في هذا الزمان دون إلزام بذلك.

وألزم الوزير الخطباء بذلك في صلاة الجمعة والعيدين كما هو معهود عنهم، وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) ونظرًا لما يحظون به من مكانة داخل المجتمع.



