هل يكره النوم بعد صلاة الفجر.. وما هو هدي السلف في ذلك؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن حكم النوم بعد صلاة الفجر وكراهية ذلك.



حكم النوم بعد صلاة الفجر:

الدعاء في صلاة الفجر بأدعية محددة:

وكان قد ورد سؤال للشيخ الخثلان من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يقول فيه صاحبه : "هل ورد النهي عن النوم بعد الفجر.. ولماذا كره السلف ذلك؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لم يَرَد في ذلك نهي، لكن بيّن أنه كان من غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم أنه يجلسون في المسجد حتى طلوع الشمس يذكرون الله عزوجل.ولذلك ينبغي للمسلم أن يبقى في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وكذلك المرأة تبقى في مصلاها ببيتها تذكر الله حتى تطلع الشمس.أيضا أجاب الشيخ الخثلان على سؤال، بشأن مدى صحة تخصيص أدعية معينة للدعاء بها في صلاة الفجر قبيل السلام.وكانت إحدى السائلات قد وجهت سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه :"خصصت أدعية معينة لصلاة الفجر.. هل في ذلك بدعة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا بأس به ، ولا يعد نوعا من الابتداع، بل عليها الاستمرار في ذلك.وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال:" ثم ليتخير أي - المصلي- من الدعاء ما أعجبه"، ولأنه موضوع دعاء.