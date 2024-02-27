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عاجل.. مع اقتراب رمضان.. العمالة المنزلية تتصدر أكثر المهن استقدامًا

مساند
العمالة المنزلية
أ أ
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قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، تصدَّرت العمالة المنزلية قائمة أكثر المهن أستقدامًا خلال شهر يناير، تزامنًا مع قرب حلول الشهر الكريم.اضافة اعلان

أسعار العمالة المنزلية

وأوضح موقع مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية حاليًّا، لدولة سريلانكا سجل نحو ١٣٤٤٦ ريالًا، وبنجلادش ٩٢٧٦ ريالًا، والفلبين ١٤٤٤٧ ريالًا، وإثيوبيا ٥٢٥٩ ريالًا.
بينما ارتفعت عقود مكاتب الاستقدام الإلكترونية منذ مطلع العام الحالي إلى87767 عقدًا إلكترونيًّا، مقابل ٧١ ألف عقد إلكتروني خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، بارتفاع 10٪، وزادات السير الذاتية إلى ١٤٥٧٠٢ سيرة ذاتية للراغبين في العمل داخل المملكة.

سن الاستقدام للأعزب

وكانت منصة مساند، المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، قد أوضحت أنَّه يُشترط للأعزب بلوغ سن 24 عامًا لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية. ويمكن التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة.
وتعتبر رحلة الاستقدام الموحَّدة، رحلة متكاملة تبدأ من رغبة العميل باستقدام العامل المنزلي، واختيار مهنة وجنسية العامل، حتى وصوله. من خلال الدخول على منصَّة مساند، ورفع طلب استقدام جديد.

رحلة الاستقدام عبر مساند

كذلك تتكوَّن الرحلة الموحدة من خطوات ومراحل بسيطة، تشمل رفع العميل طلب استقدام باختيار المهنة، والجنسية، ومكتب الاستقدام، ليقوم النظام بالتأكد من أهلية مقدم الطلب لإصدار التأشيرة، ثم يقوم مكتب الاستقدام بإرسال عروض الاستقدام، ليستعرض العميل العرض المرسل، ويقوم بترتيب السير الذاتية ثم يدفع العميل تكلفة الاستقدام المتفق عليها.



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