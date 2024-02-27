عاجل.. راتبه وصل إلى الحد المانع ويتم استقطاع نصفه "قرضًا".. هل يستحق حساب المواطن؟

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من الأسئلة المتكررة التي يستقبلها حساب المواطن، ما يتعلق منها بتجاوز الدخل للحد المانع، لكن يتم الاستقطاع منه في صورة قرض أو تمويل، حول ما إذا كان ذلك يتيح استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول تجاوز الراتب الحد المانع لكن يتم استقطاع نصفه في صورة قرض، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".

حياك الله ،لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك. February 26, 2024

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

