مسؤول روسي يحذر من صدام مباشر مع الناتو في هذه الحالة

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قال قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن احتمال إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا سيزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا.



مسؤول روسي يهدد الناتو



إرسال قوات لأوكرانيا



وأوضح غافريلوف لوكالة "ريا نوفوستي": "أن عواقب الخطر المتزايد والمتمثل في تحول الصراع إلى اصطدام مباشر بين الناتو وروسيا قد تكون هي العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها".وأضاف "لا أعتقد أن دافعي الضرائب الأوروبيين، الذين تمول نخب دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من جيوبهم، للمواجهة المسلحة في أوكرانيا، يرغبون في نقل الصراع إلى أوروبا، وبلادنا لا تريد هذا".وتابع غافريلوف: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا دول حلف شمال الأطلسي، التي تستخدم أوكرانيا كأداة ضد بلدنا، من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية.يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.كذلك صرح الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد على إطلاق مفاوضات سلام، وسيؤدي إلى إطالة الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.