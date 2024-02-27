الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول روسي يحذر من صدام مباشر مع الناتو في هذه الحالة

الحرب مع روسيا
أوكرانيا وروسيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن احتمال إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا سيزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا.اضافة اعلان

مسؤول روسي يهدد الناتو

وأوضح غافريلوف لوكالة "ريا نوفوستي": "أن عواقب الخطر المتزايد والمتمثل في تحول الصراع إلى اصطدام مباشر بين الناتو وروسيا قد تكون هي العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف "لا أعتقد أن دافعي الضرائب الأوروبيين، الذين تمول نخب دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من جيوبهم، للمواجهة المسلحة في أوكرانيا، يرغبون في نقل الصراع إلى أوروبا، وبلادنا لا تريد هذا".
وتابع غافريلوف: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا دول حلف شمال الأطلسي، التي تستخدم أوكرانيا كأداة ضد بلدنا، من خطر مشاركتها المباشرة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

إرسال قوات لأوكرانيا

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
كذلك صرح الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد على إطلاق مفاوضات سلام، وسيؤدي إلى إطالة الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.

اقرأ أيضا

شيء لا يُصدق.. شاهد ما الذي ظهر في سماء الصين قبل وقوع زلزال أمس؟

استقالة الحكومة الفلسطينية.. و"أشتية": النضال متواصل ضد الاحتلال

سقطات بايدن.. "مشيتُ 27 ألف كلم" مع الرئيس الروسي أم الصيني؟

15 ألف قتيل بمدينة واحدة ونزوح 10 ملايين بالبلاد.. كارثة بدولة عربية

وزير الخارجية يصل جنيف لترؤّس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جيش روسيا 12:09 ص الأحد، 18 فبراير 2024

روسيا تؤكد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

أسلحة لأوكرانيا 2:24 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

البنتاجون يوثق عمليات فساد في نقل الأسلحة للنظام الأوكراني

الاتحاد الأوروبي 10:02 م الإثنين، 12 فبراير 2024

الاتحاد الأوروبي يصادق على قرار بشأن عوائد الأصول الروسية.. ماذا عن أوكرانيا؟

الحرب مع روسيا 7:41 م السبت، 10 فبراير 2024

الدفاع الروسية: سقوط 5 آلاف جندي أوكراني بين قتيل وجريح وأسير في أسبوع