الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم بدعم توظيف أكثر من 73 ألف مواطن في القطاع الخاص بالربع الأول من 2024

e439e7b2-57ed-4c98-90e6-01e40685d368
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيف 73,878 مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024.اضافة اعلان

دعم توظيف أكثر من 73 ألف مواطن في القطاع الخاص

وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج الإرشاد والتدريب والتمكين  التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوز 1.1 مليون مستفيد ومستفيدة.

كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال ذات الربع 72 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة منها حوالي 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم خلال الربع المذكور وصلت إلى 2.13 مليارات ريال.


ويعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة الأربعاء 22 شوال .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة بجميع جوامع المملكة

تعليق الدراسة الحضورية في الأفلاج وشقراء والدوادمي وحريملاء وثادق والزلفي والغاط

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الرياض والحدود الشمالية: أمطار غزيرة وسيول وبرد

تستمر حتى الـ 3 فجر الأربعاء.. تنبيه من الأرصاد لسكان المدينة المنورة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص استثمارية في العاصمة المقدسة 4:39 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

أمانة العاصمة المقدسة تعلن طرح تطوير 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن بمكة

أخبار السعودية 5:03 م الإثنين، 29 أبريل 2024

أخبار السعودية.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وحقيقة تأثير "تمهير" على حساب المواطن

أخبار السعودية 4:56 م الأحد، 28 أبريل 2024

أخبار السعودية.. حقيقة تمديد تخفيض المخالفات المرورية وموعد صرف الضمان المطور

تمهير - الموارد البشرية - صوره حديثة 12:03 م الأحد، 28 أبريل 2024

شروط وخطوات التسجيل في "تمهير" .. تعرف عليها