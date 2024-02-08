10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. راتب للمتعطلين عن العمل وطرد حارق المصحف من السويد

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:



انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم



يبدأ الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، الأحد القادم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية.



للمتعطلين عن العمل.. كيف تحصل على راتب حكومي؟

تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل (ساند) عبر حساب المشترك دون الحاجة لمراجعة الجهة.



تعرف على الاشتراطات الجديدة لنسبة البناء بالفلل والعمائر

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات جديدة لإنشاء المباني السكنية والتجارية، بهدف تلبية تطلُّعات المستفيد النهائي.



توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وضباب على مكة والرياض و5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



رئيس شؤون الحرمين يطمئن على صحة إمام وخطيب المسجد النبوي

اطمأن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، على الحالة الصحية لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور: حسين آل الشيخ.



شرط وحيد للدفن في مكة والمدينة



اشترطت وزارة الصحة، أخذ الموافقات على الدفن في مقابر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحاكم الإداري، وذلك في حالة الوفيات من خارج المنطقتين.



منصة قوى: 3 شروط للإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل



حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، شروط الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل.



السويد.. قرار نهائي بترحيل المتطرف سلوان موميكا حارق المصحف بحكم قضائي

أفادت وسائل إعلام، أن محكمة الهجرة السويدية وافقت بشكل نهائي على ترحيل المتطرف المسيحي العراقي "سلوان موميكا"، وإخراجه من الأراضي السويدية.



بعمر 95 عامًا.. بريطاني يحصل على درجة الماجستير في الفلسفة



حقق رجل بريطاني إنجازًا يتحدى القوانين الاجتماعية، بعد حصوله على درجة الماجستير وقد بلغ من العمر 95 عامًا.



زيادة 1200% في الوفيات.. العدوى الفطرية القاتلة تثير الرعب بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، زيادة في أعداد حالات الوفاة بفطريات "كانديدا أوريس"، المقاومة للأدوية، والتي تنتشر بمعدل وفيات يصل إلى 60 بالمئة.



كيف تتغلب على مشاكل النوم بعد الاستيقاظ في الصباح؟

كشف الدكتور مايكل موسلي، الخبير الصحي، عن الطريقة المثلى لإصلاح روتين النوم السيئ.