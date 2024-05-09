رواتب وبدل وتأمين.. خطوات التقديم في وظائف "سار" لهؤلاء الخريجين

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أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" عن توفر 17 وظيفة شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الدمام" حسب المسميات والشروط التالية:

1 - مدرب فني.

2 - رئيس محطة.

3 - رئيس قسم محطة.

4 - خبير صيانة المسار.

5 - رئيس قسم طاقم قطار.

6 - قائد فريق الإستراتيجية.

7 - أخصائي مستودع أول.

8 - رئيس قسم إدارة المرافق.

9 - محلل مكتب إدارة المشاريع.

10 - محلل أول لتخطيط البرامج.

11 - أخصائي المبيعات والخدمات.

12 - مدرب صيانة المخزون المتداول.

13 - مسؤول القطار - عمليات الشحن.

14 - محلل أول لعليات الموانئ الجافة.

15 - مستشار إدارة المخاطر المؤسسية.

16 - رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية.

17 - أخصائي أول نظام معلومات الموارد البشرية.





التخصصات المطلوبة



المزايا



طريقة التقديم



- التأمين- الإدارة- الهندسة- الاقتصاد- التسويق- إدارة المخاطر- إدارة الأعمال- الموارد البشرية- تقنية المعلومات- الهندسة الصناعية- الهندسة الكهربائية- الهندسة الميكانيكية- الخدمات اللوجستية- إدارة سلسلة الامداد- نظم المعلومات الإدارية- أو ما يعادلهم1 - إجازة سنوية مدفوعة2 - بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.3 - بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.4 - فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.5 - رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.6 - تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط ( اضغط هنا ).



