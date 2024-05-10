بالفيديو.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على عفيف بالرياض

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تساقطت بعد مغرب اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على محافظة عفيف وسط تقلبات جوية بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، غزارة الأمطار المتساقطة على عفيف بالرياض،÷ مع هبوب رياح نشطة وأجواء باردة.







أمطار رعدية وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر".من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.