حساب المواطن: 202 مليار ريال للمستفيدين

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أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.





إجمالي ما دفعـه حساب المواطن للمستفيدين



الدعم الإضافي



تعديلات حساب المواطن



وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.وأوضح أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريال.وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.وفي وقت مبكر اليوم الخميس، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.وتشمل الدفعة 78 الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.وأعلن حساب المواطن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.