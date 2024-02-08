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تعرف على الاشتراطات الجديدة لنسبة البناء بالفلل والعمائر

سكني
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات جديدة لإنشاء المباني السكنية والتجارية، بهدف تلبية تطلُّعات المستفيد النهائي.اضافة اعلان

اشتراطات إنشاء المباني السكنية والتجارية الجديدة 

وجاءت الاشتراطات وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدِّي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وضبط عملية التطوير.
تضمنت الاشتراطات الجديدة ألا تزيد نسبة البناء بالدور الأرضي في العمائر السكنية والتجارية عن 60% من مساحة قطعة الأرض، وفي الفلل 70%.

توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا

ويجب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها عن 400 م2.
وأكَّدت الاشتراطات ضرورة الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسبة البناء بالدور الأرضي، والملاحق الأرضية والعلوية.

السلالم الخارجية ومداخل السيارات من ضمن ملكية العقار

واشترطت أن تكون السلالم الخارجية، ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.
وطالبت بالالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، وفي العمائر التي تحتوي على شقق سكنية يلزم توفير موقف إضافي للضيوف لكل خمس شقق.

لا يسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية والإدارية

ولا يُسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية، والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية.
ويُسمح بإقامة القبو على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة (المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة) والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية والسكن الجماعي.

ضوابط الفلل السكنية

1- نسبة البناء الإجمالية 70% كحد أقصى من مساحة الأرض.
2- نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50%
3- في الشوارع التي يزيد عرضها عن 30 مترًا لا يقل الارتداد الأمامي عن 6م.
4- يُسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة.
5- في حالة البناء على الصامت يجب فصل الهيكل الإنشائي.
6- يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية.


العمائر السكنية والتجارية

- نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد عن 60%.
- نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد عن 70%.
- نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50%.
- الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن (3م).
- توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45م2 من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية.
- توفير (1.5) موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية (شقة).

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